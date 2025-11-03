Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin suça sürüklenen B.B. ve U.B'nin 24'er yıl hapis cezasına çarptırılmış, M.A.D. ve A.Ö'nün beraatine karar verilmişti.

Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi gerekçeli kararını açıkladı. Kararda, B.B. ve U.B.’nin öldürme kararını ne zaman aldıkları ve bu karar doğrultusunda ne zaman hazırlık hareketlerine başladıklarının kesin olarak tespit edilemediği belirtildi. Olayın, tarafların karşılaşmasından 10-15 dakika gibi kısa bir süre içinde gerçekleştiği dikkate alınarak “tasarlayarak öldürme” suçunun koşullarının oluşmadığı vurgulandı.

Kararda, B.B.’nin çok sayıda bıçak darbesi vurması veya U.B.’nin maktule tekme atmasının “canavarca hisle öldürme” olarak değerlendirilemeyeceği, bu yönde psikolojik bir olgunun saptanmadığı ifade edildi. Ayrıca “haksız tahrik” indirimi talebi de tanık beyanlarının çelişkili olması nedeniyle kabul edilmedi.

Mahkeme, çocuk sanıkların 15 yaşını doldurmuş olmalarına rağmen yaşlarına göre yüksek bilinç düzeyine sahip olduklarını, B.B.’nin cezaevinden yazdığı mektuptaki ifadelerden eyleme dair farkındalığının anlaşıldığını belirtti. Bu nedenle her iki sanığa da 24’er yıl hapis cezası verildi. Pişmanlık göstermemeleri ve eylem sonrası davranışları da dikkate alınarak cezalarında indirim yapılmadı.

Diğer sanıklar M.A.D. ve A.Ö. hakkında ise beraat kararı verildi. Mahkeme, sanıkların olaya yardım ettiklerine veya iştirak ettiklerine dair herhangi bir kesin delil bulunmadığını, tanık beyanlarının da bu yönde olmadığını açıkladı. Dijital materyal, kamera kayıtları ve iletişim tespitlerinde suça ilişkin bir yazışma veya planlama bulunmadığı, olay yerinde veya metrobüste birlikte olmalarının tek başına suç iradesi taşıdığı anlamına gelmeyeceği vurgulandı.

Sonuç olarak mahkeme, M.A.D. ve A.Ö.’nün suçun işlenmesine maddi veya manevi katkılarının kesin biçimde kanıtlanamadığını belirterek şüpheden sanık yararlanır ilkesi gereği beraatlerine hükmetti.