Boran’ın beklenmedik şekilde uyanması, Sadakat cephesinde büyük bir zafer havası estiriyor. Ancak bu gelişme, Alya ve Cihan’ın ilişkisini derinden sarsıyor. Sadakat’in “Boşanmak zorundasınız!” sözleri, çiftin evliliğini geri dönüşü zor bir yola sürüklüyor.

Diğer yandan Ecmel ve Demir’in Cihan’a karşı yürüttüğü gizli planlar, hikâyeyi çok daha karmaşık bir hale getiriyor. Alya’nın konaktan ayrılması ve Cihan’ın yaşadığı çaresizlik, izleyiciyi duygusal bir gelgitin içine çekiyor.

“Bu aşk gerçekten bitti mi, yoksa yeni bir başlangıcın habercisi mi?” sorusu, sosyal medyada en çok konuşulan konu haline gelirken dizinin hayranları yeni bölümü büyük bir heyecanla bekliyor.

Öte yandan Sezen Aksu'nun, Cihan ve Alya’nın aşkı için özel olarak bestelediği ve Ozan Akbaba'nın seslendirdiği “Çek Tetiği" isimli parça da şimdiden izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Yeni bölüm tanıtımını ve şarkıyı dinlemek için tıklayın