Aksu TV Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Adnan Yener, kanalın ulaştığı başarıyı değerlendirirken, kuruluşun sadece bir ticari girişim değil, aynı zamanda bir hayalin gerçeğe dönüşmesi olduğunu vurguladı.

"Sesi, Vicdanı ve Hafızası Haline Geldik!"

Başkan Yener, Aksu TV’nin zorlu süreçlerden geçerek bugünlere geldiğini belirterek şu çarpıcı ifadeleri kullandı:

"Aksu TV, kuruluş sürecinde pek çok zorluğu geride bıraktı, acı ve sevinçleri bu şehirle birlikte yaşadı. Bugün gururla söylüyoruz ki, biz artık sadece bir televizyon kanalı değiliz; Kahramanmaraş’ın sesi, vicdanı ve hafızası haline geldik! Kanalımızın arkasında her zaman Kahramanmaraşlı hemşehrilerimizin sarsılmaz desteği vardı. İşte bu güçle, 18. yılımızda sadece karasal yayıncılıkta değil, dijital dünyada da büyüyen, güçlü bir medya markası olarak yolumuza devam ediyoruz.”

Yener, yeni yayın döneminde de Aksu TV'nin, ilkeli, tarafsız ve şehri merkezine alan yayıncılık anlayışından ödün vermeyeceğinin altını çizdi. Kahramanmaraş’ın haber, kültür ve tanıtımında kilit rol oynayan Aksu TV, 18 yıllık tecrübesiyle şehrin en büyük medya gücü olmayı sürdürüyor.