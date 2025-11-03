Deprem felaketinin ardından sağlık sorunlarıyla mücadele eden aile, hayata küsmek yerine üretmeyi tercih etti. Beyninde tümör tespit edilmesiyle zorlu bir süreç geçiren Fatih Işıklı, eşiyle birlikte bu dönemi dayanışma ve çalışkanlıkla aşmayı başardı.

Evlerinde küçük bir üretim alanı oluşturan Fatih Işıklı, kendi imkanlarıyla biber, isot, salça, turşu ve çeşitli doğal ürünler üretmeye başladı. Eşi Ayşe Işıklı ise bu ürünleri pazarlarda satarak hem aile bütçesine katkı sağladı hem de üretim zincirinin en güçlü halkası oldu.

“Biz kimseye yük olmak istemedik, alın terimizle yaşamak istiyoruz” diyen Işıklı çifti, hem ekonomik bağımsızlıklarını kazandı hem de çocuklarının geleceğine umut oldu.

Azimleriyle çevrelerine ilham veren Fatih ve Ayşe Işıklı, Kahramanmaraş’ta deprem sonrası yeniden ayağa kalkmanın ve üretimle güçlenmenin simgesi haline geldi.