6 Şubat 2023’te meydana gelen ve “Asrın Felaketi” olarak nitelendirilen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş’ta, yaraların sarılması için hummalı bir çalışma yürütülüyor.

Şehirde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde başlatılan yeniden yapılanma süreci hız kesmeden devam ediyor.

TOKİ ve Emlak Konut güvencesiyle inşa edilen yeni konutlar, hem modern mimarisi hem de deprem yönetmeliğine uygun sağlam yapısıyla dikkat çekiyor. Vatandaşlar, hızla ilerleyen çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiriyor.

Depremde büyük hasar gören bölgelerde bir yandan yeni konutlar yükselirken, diğer yandan da şehrin simgesi konumundaki alanlar yenileniyor.

Trabzon Caddesi, yeni valilik binası ve çevresinde süren düzenleme çalışmalarıyla Kahramanmaraş, modern bir şehir görünümüne kavuşuyor.