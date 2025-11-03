Yapımı tamamlanan modern donanımlı 8 derslikli Önsen Hopuru İlkokulu–Ortaokulu, 2025–2026 Eğitim-Öğretim Yılında kapılarını açarak öğrencileriyle buluştu.
Yeni binasıyla hizmete giren eğitim yuvası, ferah derslikleri, çağdaş eğitim altyapısı ve öğrenci odaklı tasarımıyla bölgedeki eğitim kalitesini bir üst seviyeye taşıdı.
Okulda, öğrencilerin akademik başarılarının yanı sıra sosyal, kültürel ve sportif becerilerinin de geliştirilmesi hedefleniyor.
Yeni öğretim yılına güçlü bir başlangıç yapan Önsen Hopuru İlkokulu–Ortaokulu, Türkoğlu’nun eğitim vizyonuna değer katmaya hazır.