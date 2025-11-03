Yapımı tamamlanan modern donanımlı 8 derslikli Önsen Hopuru İlkokulu–Ortaokulu, 2025–2026 Eğitim-Öğretim Yılında kapılarını açarak öğrencileriyle buluştu.

Ekran Görüntüsü 2025 11 03 164654

Kahramanmaraş'ta deprem sonrası dönüşüm hızla sürüyor
Yeni binasıyla hizmete giren eğitim yuvası, ferah derslikleri, çağdaş eğitim altyapısı ve öğrenci odaklı tasarımıyla bölgedeki eğitim kalitesini bir üst seviyeye taşıdı.

Ekran Görüntüsü 2025 11 03 164646

Okulda, öğrencilerin akademik başarılarının yanı sıra sosyal, kültürel ve sportif becerilerinin de geliştirilmesi hedefleniyor.

Ekran Görüntüsü 2025 11 03 164707

Yeni öğretim yılına güçlü bir başlangıç yapan Önsen Hopuru İlkokulu–Ortaokulu, Türkoğlu’nun eğitim vizyonuna değer katmaya hazır.