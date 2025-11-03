Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Kariyer Girişim Merkezi tarafından düzenlenen “Girişimcilik ve Kariyer Sohbetleri” etkinliği, üniversitenin konferans salonunda yoğun katılımla gerçekleşti.

Programda Erdoğanyılmaz, öğrencilerle bir araya gelerek kariyer yolculuğundan kesitler paylaştı ve gençlere ilham veren tavsiyelerde bulundu.

Katılımcılara tecrübelerini aktaran Erdoğanyılmaz, disiplinler arası düşünmenin önemine dikkat çekti. Girişimcilik, liderlik ve kişisel gelişim konularında gençlere rehberlik eden Erdoğanyılmaz, “Başarı, sadece meslek seçimiyle değil, o alanda fark yaratma kararlılığıyla mümkündür.” ifadelerini kullandı.

Etkinlik sonunda KSÜ Kariyer Girişim Merkezi yetkilileri, Serdar Erdoğanyılmaz’a gençlerle paylaştığı değerli bilgiler için teşekkür ederek plaket takdim etti.

Program, soru-cevap bölümü ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.