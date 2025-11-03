Kurulduğu günden bu yana şehrin nabzını tutan, haberden kültüre, sanattan spora kadar her alanda Kahramanmaraş’ı en doğru ve samimi biçimde ekranlara taşıyan Aksu TV, bugün yalnızca bir televizyon kanalı olmanın ötesinde, Kahramanmaraş’ın sesi, vicdanı ve hafızası haline geldi.

Aksu TV Genel Müdürü Cüneyt Beyit, yeni yaşın coşkusunu şu sözlerle dile getirdi:

“Bu heyecanı hep birlikte yaşamanın mutluluğuyla 18. yılımızı kutluyoruz. Aksu TV, kuruluş sürecinde pek çok zorluğu geride bıraktı, acıları da sevinçleri de bu şehirle birlikte yaşadı. Bugün gururla söylüyoruz ki, biz sadece bir televizyon kanalı değiliz; Kahramanmaraş’ın sesi, vicdanı ve hafızasıyız.”

Beyit, Aksu TV’nin 18 yıllık yolculuğunda her zaman halkın desteğiyle büyüdüğünü belirterek şunları ekledi:

“Kanalımızın arkasında her zaman Kahramanmaraşlı hemşehrilerimizin sarsılmaz desteği vardı. İşte bu güçle 18. yılımızda sadece karasal yayıncılıkta değil, dijital dünyada da büyüyen, güçlü bir medya markası olarak yolumuza devam ediyoruz. Bizim başarımız, bu şehrin hikâyesidir.”

Yeni yayın döneminde de aynı kararlılıkla yoluna devam edeceklerini vurgulayan Beyit, Aksu TV’nin ilkeli, tarafsız, güvenilir ve şehri merkezine alan yayıncılık anlayışından asla ödün vermeyeceğini ifade etti.

Kahramanmaraş’ın kültürel kimliğini, ekonomik gücünü ve sosyal dinamizmini ekranlara taşıyan Aksu TV, 18 yıllık yayın serüveni boyunca binlerce habere, yüzlerce programa ve milyonlarca izleyiciye ulaştı.

Bugün Aksu TV; karasal yayıncılığın yanı sıra dijital platformlarda, sosyal medya mecralarında ve canlı yayın ağında şehrin sesi olmaya devam ediyor.

Aksu TV, yalnızca bir medya kuruluşu değil, Kahramanmaraş’ın ortak belleği, duygusu ve gururudur.

18 yıl boyunca bu şehrin kalbinde atan Aksu TV, bundan sonra da aynı inançla, aynı sevdayla “en yakın, en doğru adres” olmaya devam edecek.