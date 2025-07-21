Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi Eğrice Mahallesi’nde, bir konteynerde buzdolabından çıktığı düşünülen yangında konteyner tamamen kül oldu.

Alınan İlk bilgilere göre yangın, buzdolabının elektrik aksamından kaynaklanan kıvılcımlar sonucu başladı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri kısa sürede kontrol altına almasına rağmen, yangın konteyneri tamamen kullanılamaz hale getirdi. Yangın sırasında şans eseri can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Yangınla ilgili olarak jandarma ve itfaiye birimleri tarafından başlatılan soruşturma sürüyor. Bölgedeki görgü tanıklarının ifadelerine başvuruluyor, konteynerdeki diğer elektrikli cihazların da incelemeye alındığı öğrenildi. Bu tür kazaların önüne geçebilmek için uzmanlar, elektrikli cihazların periyodik bakımlarının yapılması ve aşırı yükleme yapılmamasına dikkat çekiyor.