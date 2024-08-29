Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından 20 yıl aranın ardından yeniden vatandaşlarla buluşturulan ve 9 Ağustos Cuma günü açılışı gerçekleştirilen Uluslararası Kahramanmaraş Geleneksel Ağustos Fuarı, 10 gün içinde 400 bin ziyaretçiyi ağırlayarak büyük bir ilgiyle karşılandı. Atatürk Parkı'nda devam eden fuar, şehrin kültürel ve ticari zenginliklerini sergilemeye devam ediyor.

Bu yıl fuarda yer alan stantlardan biri de Maraş Zede (maze) oldu.

Genç Girişimci Mert Yatalakoğlu Dede mesleği olan turşuculuğu devam ettirerek çilek ve muz dâhil 70 çeşit meyve ve sebzenin turşusunu kurarak vatandaşların beğenisine sunuyor.

Yatalakoğlu Aksu Haber’e yaptığı konuşmada tüm fuar ziyaretçilerini stantlarına davet etti.