Çin, pazar günü Pekin'de 87 yaşındaki bir adamın ölümünü altı ay içinde ilk COVID-19 ölümü olarak bildirdi ve katı sıfır vaka politikasına rağmen vakalar artıyor.

Yetkililer, ayrıca Pekin'de 621 yeni yerel vaka tespit edildiğini söyledi.

Ulusal Sağlık Komisyonu, son 24 saat içinde ülke çapında 24 binden fazla yerel enfeksiyon kaydedildiğini açıkladı.

Sayılar diğer birçok ülkeyle karşılaştırıldığında düşük olsa da, aylarca az sayıda enfeksiyon bildirilen ülkede hızlı bir artış görülüyor.

Duyurular, Pekin'in 11 Kasım'da bugüne kadarki en önemli koronavirüs önlemlerini hafiflettiğini açıklamasının ardından geldi.