Bursa'da cinnet getirip anne ve babasını tüfekle, kardeşini ise boğazını bıçakla keserek öldüren şüphelinin ifadesi alınmak üzere Emniyet'e götürüldüğü sırada "Babam özel hayatıma çok karışıyordu. 2 aydır işsizim ve karımdan ayrıldım" dediği öğrenildi.

Bursa'da eşinden ayrıldığı ve işsiz olduğu için bunalıma giren adam, eve gittiğinde babasıyla tartışıp, kavgaya tutuştu. Gözü dönen şüpheli, babasının özel hayatına karıştığını iddia ederek, anne ve babasını tüfekle vurduktan sonra kendisine engel olmak isteyen kardeşini de boğazını bıçakla keserek öldürdü. Olay yerinde yakalanan şüphelinin "Babam özel hayatıma çok karışıyordu, aile hayatı ve işsizlik sebebiyle de bunalıma girdim" dediği öğrenildi.

EVDE BABASIYLA TARTIŞMA YAŞADI

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre karısından ayrıldığı için bunalıma giren 2 çocuk babası Abdulsamet Yayaşit, (30), 2. Ceviz Sokak'ta ailesinin yaşadığı eve geldi. Evde babası Seyithan Yayaşit ile tartışmaya yaşayan Abdulsamet Yayaşit, babasının özel hayatına karıştığını iddia ederek kavgaya tutuştu.

KARDEŞİNİN BOĞAZINI BIÇAKLA KESTİ

Gözü dönen saldırgan evde bulunan tüfek ile önce babası Seyithan Yayaşit (60) ardından annesi Zozan Yayaşit'i (55) daha sonra ise kendisini engellemek isteyen 25 yaşındaki kardeşi Mucahit Yayaşit'i boğazını bıçakla keserek öldürdü. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN SUÇ ALETİYLE YAKALANDI

Polis ekiplerince olay yerinden kaçmak üzereyken suç aletiyle yakalanan şüpheli emniyete götürülürken, sağlık ekipleri vurulanların olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın şoku içine giren 7 yaşındaki çocuk ise polis tarafından güvence altına alındı. Bursa İl Emniyet Müdürü Sabit Zaim Akınoğlu ise çalışmaları olay yerinde yakından takip etti. Savcılık incelemesinin ardından 3 kişinin cesedi Adli Tıp Morguna kaldırılırken, ailenin yakınları ve akrabaları sinir krizi geçirdi.

EMNİYETE GÖTÜRÜLÜRKEN KONUŞTU

Öte yandan, garsonluk yapan saldırganın 6 ay önce ayrıldığı eşinden 2 çocuğu olduğu ve 2 aydır da çalışmadığı ortaya çıktı. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen saldırganın, "Babam özel hayatıma çok karışıyordu. 2 aydır işsizim ve karımdan ayrıldım" dediği öğrenildi.