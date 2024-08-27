Mardin'de babasından işkence gören küçük çocuğun durumu yürekleri burktu.

Artuklu ilçesi Savur Kapı Mahallesi'nde yaşayan Suriye uyruklu H.A., 3 yaşındaki oğluna işkence yaptı.

KENDİ ÇOCUĞUNA İŞKENCE ETTİ

Küçük çocuğun madde bağımlısı babası tarafından şiddete uğradığını gören mahalleli ise işkenceyi polise ihbar etti.

KÜÇÜK ÇOCUĞUN ELLERİNİ KELEPÇELEDİ

Bölgeye gelen ekipler, H.A.’nın yaşadığı evde arama yaptı.

Mahallelinin elleri plastik kelepçe ile bağlı halde bulduğu çocuk, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

LİNÇTEN POLİS KURTARDI

Mahalleli, gözaltına alındığı sırada baba H.A.’ya linç girişiminde bulundu.

H.A.’yı linçten polis kurtarırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

"İŞKENCE YAPILDIĞINI DÜN ÖĞRENDİK"

Konuya ilişkin konuşan ev sahibi Necmettin Özgün, “Bu aile benim evimde kiracı olarak yaşıyorlardı. Ben de yardımcı olmak için evimi kiraya verdim. Evimde yaklaşık 3 aydır kirada oturuyorlardı. Kendilerini çok fazla tanımıyorum sadece kiracım oldukları için evin önünden geçerken görüyordum.

Olay dün gerçekleşti ve çocuğa bu şekilde işkence yapıldığını dün öğrendik. Bu duruma çok üzüldük. Bu aile başka yerde otururken de evden çıkarıldılar. Öyle düşünüyoruz ki bu çocuk daha önce de bu işkencelere maruz kaldı.

"BU ÇOCUĞU BANA ALLAH GÖNDERDİ"

Bu çocuğu bana Allah gönderdi ki ben bu aileyi kendi evime kiracı olarak aldım ve bu olay da böylelikle ortaya çıkmış oldu. İyi ki de ortaya çıktı. Bir çocuk işkenceden kurtuldu. Bu durum için çok üzgünüm ama iyi ki bu evi onlara kiraya vermişim ve bu çocuk böylelikle kurtulmuş oldu.

Bu çocuk başka bir yerde olsaydı belki kimse fark etmeyecekti. Dışarıdan çok iyi bir insan olarak gözüküyorlardı. Bu yüzden evimizi kiraya verdik. Böyle insanlar olduğunu bilseydim almazdım ama çocuk kurtulduğu için çok mutluyum” dedi.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, anne ve baba gözaltına alındı.