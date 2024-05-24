Kahramanmaraş’ta Senem Ayşe Anaokulu, çocukların teknolojiden uzak tutulması ve onlara keyifli anlar yaşatmak adına çeşitli etkinlikler düzenlendi. Okul müdürü ve öğretmenler "Gelenekten Geleceğe" isimli proje kapsamında, çocuklar geleneksel oyunlarla buluşarak hem eğleniyor hem de öğreniyor.

Etkinlikler kapsamında çocuklar, şekerler, mendiller kapmaca, körebe, saklambaç gibi pek çok geleneksel oyunla tanışıyor. Bu oyunlar sayesinde hem hareketlilik sağlanıyor hem de çocuklar arasındaki sosyal etkileşim artıyor.

Senem Ayşe Anaokulu Müdürü Yahya Güney etkinlik hakkında aksu habere bilgi verdi.

Miniklerde mutluluklarını dile getirdi.