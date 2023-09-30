Dernek, ülkemizin deprem felaketinden etkilenen illerinde anaokulu yapmaya devam ediyor.

Açılış törenine Dernek Başkanı Gülben Ergen, Osmaniye Valisi Sn. Erdinç Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Sn. Aydın Albak ve devlet protokolü katıldı. Açılışın ardından Milli Eğitim Bakanlığı'na hibe edilen Çocuklar Gülsün Diye Anaokulu'nda yaklaşık 100 öğrenci eğitim alacak.

Çocuklar Gülsün Diye Derneği, ülkemizin yaşadığı büyük deprem felaketinden etkilenen illerimiz için çalışmaya devam ediyor. "11 Afet Bölgesinde 11 Anaokulu" sloganıyla başlattığı kampanya doğrultusunda Diyarbakır, Gaziantep ve Kahramanmaraş illerinde 3 anaokulunu tamamlayıp Milli Eğitim Bakanlığına teslim etmişti. Milli Eğitim Bakanlığına teslim edilen 3 anaokulunda yeni eğitim-öğretim döneminde çocuklarımız eğitim almaya başladılar.

Osmaniye'de açılan 48. Çocuklar Gülsün Diye – BTF Anaokulu çocuklarımızın hareket, bilişsel, sosyal ve duygusal, dil ve öz-bakım alanlarında desteklenerek var olan potansiyellerini ortaya çıkarmalarını ve en üst düzeyde geliştirmelerini amaçlayan, programlı ve sistemli bir eğitim almalarını sağlayarak geleceğimizi aydınlatacak gençlerin yetişmesine büyük katkı sağlaması amaçlanmaktadır.

Çocuklar Gülsün Diye Derneği şimdiye kadar; Tokat, Mardin, Trabzon-Vakfıkebir, Erzurum, Sinop, Hatay, İstanbul, Aydın, Zonguldak, Van, Sivas, Manisa, Çanakkale-Eceabat, Kars, Trabzon-Of, Tekirdağ, Çanakkale-Biga, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Konya-Cihanbeyli, Bursa, Antalya, Manisa-Soma, Gaziantep, Gaziantep-Islahiye, Erzincan, Mersin, Konya-Akşehir, Antalya-Konyaaltı, Ankara, Ağrı, Uşak, Artvin, İzmir, Rize, Ordu-Altınordu, Ordu-Fatsa, Ordu-Kumru, Eskişehir, Diyarbakır-Bismil, Diyarbakır-Hani, Denizli, Siirt, Kilis ve Adana'da anaokulları yaptı.