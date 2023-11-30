Sosyal belediyecilik çerçevesinde daima vatandaşın yanında olan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, farklı yaş gruplarına yönelik kültür sanat faaliyetlerini de sürdürüyor.

Vatandaşların mesleki ve sosyal açıdan gelişimlerine destek olmak, ekonomik ve kültürel kazanımlarını artırmak için hayata geçirilen Meslek Edindirme ve Sanat Eğitimi Kursları’nın yanı sıra çocuklara yönelik düzenlenen Kahramanmaraş Çocuk Sanat Merkezi’nde de (KAÇSAM); Satranç Atölyesi, Akıl ve Zekâ Oyunları, Yaratıcı Drama, Çocuklar için Felsefe P4C, Masal Saati, Hızlı Okuma ve Oyun Terapistliği eğitimleri devam ediyor. KAÇSAM’da uzman eğitmenler tarafından verilen eğitimlerle el becerilerini geliştiren çocuklar, çeşitli yarışmalarla da hem eğleniyor hem zamanı verimli değerlendiriyor.

Bu kapsamda düzenlenen yarışmalarda dereceye giren çocuklara yönelik ‘Kendi Hediyeni Kendin Yap’ etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinlikte hayal gücünü ön plana çıkaran çocuklar, birbirinden renkli ürünler ortaya çıkardı. Renkli anlara sahne olan etkinlikte çocuklar doyasıya eğlendi.