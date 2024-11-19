ABD’de 2017 yılında, dehşete düşüren cinayet kayıtlara geçti...

Olay, anne Lamora Williams’ın bir gece polisi arayıp kendisinin evde yokken çocuklarının ölmüş olduğunu bildirmesi üzerine ortaya çıktı.

POLİSİ ARAYIP ŞİKAYETTE BULUNDU

Williams, polise verdiği ifadede gündüz işte olduğunu, kendisi evde yokken çocukların bakıcıyla kaldığını söyledi.

Akşam eve döndüğünde çocukları ölü halde yerde yatarken gördüğünü aktaran kadın, evdeki sobanın çocukların üzerine düştüğünü öne sürdü.

GERÇEK SONRA ORTAYA ÇIKTI

Mahkemede sunulan delillere göre kadının, çocuklarını fırına koyarak diri diri yaktığı iddia edildi.

ÇOCUKLARINI FIRINDA DİRİ DİRİ YAKTI

Independent’ın haberine göre, çocukların otopsi raporunda, kuru ısıdan ve uzun süre ısıya maruz kalmaktan kaynaklanan termal değişiklikler yaşadıkları belirtildi.

Raporda, ''Bu dereceye ulaşmak için çok uzun zamana ihtiyaç vardır.'' ifadesi yer aldı.

MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİLDİ

2 çocuğunu fırına atarak öldürdüğü belirtilen ve daha önce de 14 farklı suçtan hüküm giyen kadının, psikolojik sorunları olduğu bildirildi.

Williams, şartlı tahliye olmaksızın müebbet hapis cezasına çarptırıldı.