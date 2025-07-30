Esenyurt’ta Çöp Kamyonunun Çarptığı Yusufcan D. Olay Yerinde Hayatını Kaybetti

Kazayı gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı ilk kontrolde Yusufcan D.’nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yusufcan D.’nin Cenazesi Adli Tıp Morguna Kaldırıldı

Hayatını kaybeden çocuğun cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olay nedeniyle mahallede büyük üzüntü yaşandı.

Çöp Kamyonu Sürücüsü Gözaltına Alındı

Kazaya karışan çöp kamyonu sürücüsü İ.Ş., polis tarafından gözaltına alındı. Sürücünün emniyetteki işlemleri sürüyor.

Feci Kaza Anı Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Olay, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, çöp kamyonunun önünden geçmeye çalışan Yusufcan D.'ye aracın çarptığı ve üzerinden geçtiği anlar açıkça görülüyor.