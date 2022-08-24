Çukurova ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi’nde meydana gelen kazada, 12 yaşındaki Samet Kızıltoprak, Çukurova Belediyesine ait çöp kamyonunun önünden geçtiği sırada kör noktaya denk geldi.
Bu sırada ismi öğrenilemeyen sürücü Samet’i fark etmedi. Sürücü çöp kamyonu ile Samet’in üzerinden geçti.
Durumu fark eden sürücü olayı polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri 12 yaşındaki çocuğun öldüğünü belirledi.
Olay yerinde polisler incelemesini bitirdikten sonra çocuğun cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Öte yandan, çöp kamyonunun sürücüsü gözaltına alındı.