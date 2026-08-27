Çorum’da yaşanan şüpheli olay, şehirde büyük bir şok yarattı. Edinilen bilgilere göre olay, Çepni Mahallesi Fen Lisesi 35. Sokak üzerinde meydana geldi. Yol kenarında bir kişinin hareketsiz yattığını fark eden vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay Yerinde Hayatını Kaybettiği Belirlendi

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri, yaptıkları ilk incelemede yerde yatan kişinin başından tabancayla vurulduğunu tespit etti.

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, 46 yaşındaki Ümit Yılmaz'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Soruşturma Sürüyor

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Ümit Yılmaz’ın cansız bedeni, otopsi işlemleri yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Emniyet güçleri, olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğunu aydınlatmak için kapsamlı bir soruşturma yürütüyor.