Halkbank aracılığıyla esnaf ve sanatkarlara kullandırılan Hazine destekli yatırım ve işletme kredilerinde şartlar yeniden düzenlendi. Konuya ilişkin merakla beklenen Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlanarak resmiyet kazanırken, düzenleme milyonlarca esnafın finansmana erişim koşullarını doğrudan etkiliyor.

Kriterleri Tam Karşılayamayanlara Alternatif Çözümler

Mevcut düzenlemelere göre esnafların kredi kullanabilmesi için en fazla 15 gün önce alınmış belgeyle vergi dairelerine ve Sosyal Güvenlik Kurumu’na vadesi geçmiş borcunun bulunmaması ya da bu borçların yapılandırılmış olması şartı aranıyordu. Yeni karar ise bu kriterleri tam olarak sağlayamayan esnaflara Halkbank üzerinden iki farklı alternatif yol sunuyor:

Birinci Alternatif (Borç Mahsubu ve Kısmi Destek): Borcun, Hazine faiz desteğiyle sağlanan kredinin azami yüzde 25’ine denk gelen kısmının ilgili dairelere yatırılması gerekiyor. Bu kapsamda tahsil edilecek tutar yıllık 300 bin TL ile sınırlandırıldı. Bu yöntemle kullandırılan kredilerde Hazine faiz indirim oranı yüzde 25 olarak uygulanırken, ödeme ve takip işlemleri ayrı bir mekanizmayla yürütülüyor. 'Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü' soruşturmasında 1 şüpheli daha yakalandı İçeriği Görüntüle

İkinci Alternatif (İndirim Oranlarında Güncelleme): Şartları tam sağlayamayan esnaflar için Hazine faiz indirim oranları gruplara göre yeniden esnetildi. Buna göre daha önce uygulanan bazı oranlar düşürülerek; yüzde 50’lik indirimler yüzde 40’a, yüzde 100’lük indirimler yüzde 80’e ve yüzde 60’lık indirimler ise yüzde 48’e çekildi.

Kaybolmaya Yüz Tutan Mesleklere Destek Süresi Uzatıldı

Yeni kararla birlikte ekonominin can damarı olan geleneksel ve kültürel değer taşıyan meslek kollarına yönelik önemli bir kolaylığın süresi de uzatıldı.

Eski kararda 31 Aralık 2026 tarihinde sona ermesi öngörülen muafiyet; el dokuma işleri, bakır işlemeciliği, çini ve çömlek yapımı, sedef kakma, ahşap oyma, kaşıkçılık ve yorgancılık gibi kaybolmaya yüz tutan meslek kollarını kapsıyor. Bu alanda faaliyet gösteren esnaflar için söz konusu şartlar 31 Aralık 2027 tarihine kadar aranmayacak.