Rize’nin Çayeli ilçesinde yaşanan deniz faciası, tüm Türkiye’yi yasa boğan acı bir haberle sonuçlandı. Büyüktaşhane Mahallesi sahilinde ağabeyi 16 yaşındaki Ahmet Ertuğrul Önder ile birlikte denize giren ve bir süre sonra akıntıya kapılarak kaybolan 11 yaşındaki Arif Kerem Önder’i arama çalışmaları acı sonla bitti.

113 Kişilik Ekipten Havadan ve Karadan Yoğun Arama

Kaybolduğu günden bu yana küçük çocuğa ulaşmak için Sahil Güvenlik Komutanlığı, deniz polisi ve AFAD personelinin de aralarında bulunduğu 113 kişilik uzman ekip, su altında, kıyıda ve havada geniş çaplı bir arama faaliyeti yürüttü.

Aramalar sırasında helikopterle gerçekleştirilen tarama esnasında, Rize-Artvin Havalimanı’nın 3 mil batısında denizde hareketsiz yatan bir kişi fark edildi. Bölgeye sevk edilen dalgıçlar tarafından sudan çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Botla kıyıya çıkarılan cenazenin, aranan küçük Arif Kerem Önder’e ait olduğu kesinleşti. Küçük çocuğun cansız bedeni otopsi için Kaçkar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İki Kardeş de Hayatını Kaybetti

Olayın ilk gününde çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarılan ağabey Ahmet Ertuğrul Önder, kaldırıldığı Çayeli Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Aradan geçen iki günün ardından küçük kardeş Arif Kerem'in de acı haberinin gelmesi, aileyi ve tüm bölgeyi gözyaşlarına boğdu.