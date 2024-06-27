A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası F Grubu'ndaki üçüncü maçında Çekya'yı 2-1 mağlup ederek gruptan çıkmayı başardı.

Bu sonuçla milliler, grupta 6 puanla ikinci olarak son 16 turuna kaldı ve Avusturya ile eşleşti. Çekya ise bir puanla grubu son sırada bitirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'nın ev sahipliğinde yapılan 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu'ndaki son maçında karşılaştığı Çekya'yı 2-1 mağlup ederek son 16 turuna yükselen A Millî Takımımızı telefonla arayarak tebrik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)