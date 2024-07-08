Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO zirvesi için ABD'nin başkenti Washington'a gidiyor.

Zirvenin ilk günü olan 9 Temmuz’da 75’inci yıl anma programı düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu programda yer alacak.

Erdoğan NATO liderleriyle görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan 10 Temmuz Çarşamba günü 32 üyeli ittifakın devlet ve hükümet başkanları toplantısına katılacak.

Aynı günün akşamında liderler ve eşleri, ABD Başkanı Joe Biden’ın Beyaz Saray’da vereceği akşam yemeğinde buluşacak.

Liderler, 11 Temmuz Perşembe günü de NATO-Ukrayna Konsey toplantısı için aynı masa etrafında bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı, zirve kapsamında çok sayıda ikili görüşme de gerçekleştirecek. Erdoğan’ın muhataplarıyla İsrail'in Gazze'de uyguladığı katliamın durdurulması ve kalıcı barışın yapılması gerekenler konusunda da değerlendirmeler yapması bekleniyor.

Zirvede savunma tedbirleri değerlendirilecek

Cumhurbaşkanı, Washington’dan ayrılmadan önce bir basın toplantısı düzenleyecek.

NATO’nun bu yılki zirvesinde ittifak üyeleri güvenlik konusunu ele alacak. Soğuk savaştan bu yana dünyanın en büyük güvenlik sınamalarından geçtiği bu dönemde üye ülkeler savunma tedbirlerini görüşecek.