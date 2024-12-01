Tören, Merkez Spor Kompleksi’nde yoğun bir katılımla gerçekleşti. Kahramanmaraşlılar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı büyük bir coşku ve sevgiyle karşıladı.

Törende yaptığı konuşmada Erdoğan, deprem sonrası yürütülen yeniden inşa çalışmalarının hızla ve kararlılıkla sürdüğünü belirtti. Depremzedelere verilen sözlerin yerine getirilmesinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Erdoğan, bölgede hayata geçirilen projelerin detaylarını paylaştı.

Erdoğan, Kahramanmaraş’a 17 bin 500 seyirci kapasiteli modern bir stadyumun merkezinde yer alacağı büyük bir spor kompleksinin yapılacağının müjdesini verdi. Bu proje, şehirde sosyal ve sportif alanların geliştirilmesi adına önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından hak sahibi aileler için kura çekimi gerçekleştirerek konutların teslimini bizzat yaptı. Yeni evlerine kavuşan ailelerin mutluluğu törende duygu dolu anlar yaşanmasına sebep oldu. Program, şehrin deprem sonrası toparlanma sürecinde önemli bir dönüm noktası olarak kayıtlara geçti.