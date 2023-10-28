Erdoğan, “Ey Batı size sesleniyorum. Siz yeniden bir hilal-haçlı mücadelesi mi estirmek istiyorsunuz. Böyle bir gayretin içindeyseniz bu millet ölmedi. Bu millet dimdik ayakta” ifadelerini kullandı.

Ey Batı size sesleniyorum. Siz yeniden bir hilal-haçlı mücadelesi mi estirmek istiyorsunuz. Böyle bir gayretin içindeyseniz bu millet ölmedi. Bu millet dimdik ayakta. Aynı şekilde Libya'da neysek, Karabağ'da neysek Ortadoğu'da oyuz.

Terörle mücadele bahanesiyle on binlerce kilometre öteden gelip milyonlarca insanı katledip, bize kendi vatandaşımızı koruma hakkı vermediler. Son 10 yıldır terörle mücadele adına ne yaptıysak bunlara rağmen gerçekleştirdik. Bundan sonra da bir gece ansızın gelebiliriz şiarıyla kendi çizdiğimiz yolda ilerlemeyi sürdüreceğiz.

Cumhurbaşkanınız olarak, biz milletimizi seviyoruz. Milletimize feda-i can etmeye hazırız. Milletimizle beraber bu yolda ilerlemeye hazırız. Çünkü tarihte nasıl destanlar yazdıysak, bu millet yeni destanlar yazmaya hazırdır.