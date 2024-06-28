Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı sonrası açıklamalarda bulundu.

İstanbul'da geçtiğimiz günlerde çöken 2 bina ile ilgili konuşan Erdoğan, "Kentsel dönüşüme gidelim ki işi sağlama bağlamış olalım." ifadelerini kullandı.

Yeni bir seslenişe filan bu noktada gerek yok. Kentsel dönüşüm dediğimiz olayın temelinde ne yatıyor? İşte bu tür birçok kaçak yapıların, birçok zemin etütlerinin doğru dürüst yapılmadığı yerlerde biliyorsunuz kentsel dönüşüme gidelim ki işi sağlama bağlamış olalım. Kentsel dönüşümün altında yatan gerçek bu. Şu anda yıkılan binalarda sıkıntı bakıyorsunuz 3 kat kaçak yapılmış ve bu 3 kat kaçaktan da dolayı da burada böyle bir yıkım söz konusu olmuş. Yani bunun birçoğunda maalesef bunları bundan sonra da yaşayacağımızı çok açık net söylemek isterim.

Ben belediye başkanlığından gelmiş bir Cumhurbaşkanıyım ve bu tür şeyleri iyi bilirim. Bundan sonraki süreçte de eğer biz kentsel dönüşümle zemin etütlerinden başlayıp bütün bu TOKİ'yle verdiğimiz imtihanları nasıl başarılı bir şekilde verdiysek, istiyoruz ki bütün ülkemizin genelinde bu tür yapıların çok çok kontrollü bir şekilde yapılarak adımlarımızı atalım ve işi sağlama bağlayalım.