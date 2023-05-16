Türkiye tarihinin en önemli seçimlerinde ilk tur geride kaldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimi açık ara önde tamamlayarak en yakın rakibi CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na büyük bir fark attı.

Ancak seçimlerde, Cumhurbaşkanı adayı için yüzde 50+1 oya ulaşan isim olmaması nedeniyle gözler ikinci tura çevrildi.

28 Mayıs için partilerde bir kez daha seçime ilişkin çalışmalar başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da seçimin ardından ilk kez canlı yayına katılarak soruları yanıtladı.

28 Mayıs mesajı

CNN Türk-Kanal D ortak yayınında açıklamalarda bulunan Erdoğan, 28 Mayıs'ta yapılacak seçimle ilgili "29 Mayıs'a çok farklı uyanacağız diye düşünüyorum. Çok oy alacağımıza inanıyorum." mesajını verdi.

"Devlet Bey geçici olarak Meclis Başkanı olacak"

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin geçici olarak meclis başkanı olacağını belirten Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

Meclis Başkanlığı için aklımda hafıza kayıtları olanlar bende kalsın ki arada biliyorsun geçici olarak bir meclis başkanı gelecek.

Şu anda en yaşlı isim olarak Devlet Bey ile bu süreci geçirmiş olacağız. Müsaadesiyle oldu. Hak onun. İnşallah hayırlısıyla bu adımı atmış olacağız. Devlet Bey'in o devlet anlayışı içindeki sükuneti ile atlatır, Meclis Başkanlığı seçimlerini de geçirmiş oluruz.