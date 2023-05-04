Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs seçimleri öncesinde Giresun, Ordu ve Samsun’da düzenlenen mitinglerde konuştu.

Erdoğan, ekonomiye yönelik mesaj verdi. Temmuzda enflasyon farkını ve refah payını dikkate alan yeni artışlarla çalışanları ve emeklileri daha da rahatlatacaklarını söyledi.

Enflasyonun yüzde 43'e indiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, her ay azalarak devam edeceğini söyledi.

Giresun'dan sonra Ordu'da düzenlenen Altınordu Cumhuriyet Meydanı'ndaki mitingde konuşan Erdoğan, Millet İttifakı'na ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na eleştirilerde bulundu.

