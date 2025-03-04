Erdoğan, Türkiye'nin hak ettiği şekilde yer almadığı bir Avrupa'nın küresel aktör olarak varlığını sürdürmesinin giderek imkansız hale geldiğini belirterek, "Açık söylemek gerekirse, Türkiye'siz bir Avrupa güvenliği düşünülemez." dedi.

Asya, Latin Amerika ve Afrika'daki politikalarının somut sonuçlarını aldıklarının altını çizen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Avrupa'nın ayrılmaz bir parçası olarak Avrupa Birliği'ne üyelik sürecimizi stratejik önceliğimiz olarak görüyoruz. Son dönemde yaşanan gelişmeler, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin önemini bir kez daha ortaya koymuştur. Türkiye'nin hak ettiği şekilde yer almadığı bir Avrupa'nın küresel bir aktör olarak varlığını sürdürmesi giderek imkansız hale geliyor. Açık söylemek gerekirse; Türkiye'siz bir Avrupa güvenliği düşünülemez. Avrupalı dostlarımızın da bu hakikatle artık yüzleşmesini, vizyoner bir bakış açısıyla tam üyelik sürecimizi ilerletmesini bekliyoruz. Burada bir endişemizi de sizlerle paylaşmak istiyorum; İslam düşmanlığı ve kültürel ırkçılık, milyonlarca Müslümanın yaşadığı Batılı ülkeleri zehirli bir sarmaşık misali sarmaktadır. Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik menfur saldırıların, fikir özgürlüğü bahanesiyle meşrulaştırılması asla kabul edilemez. Milyarlarca insanın mukaddesatını hedef alan çirkin, provokatif ve alçak eylemlerin mutlaka önüne geçilmelidir.