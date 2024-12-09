Erdoğan, üniversite öğrencilerine 2025 yılında verilecek burs miktarının ocak ayı itibarıyla 2 bin liradan 3 bin liraya çıkarılacağını bildirdi.

Öğrencilerden biri Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, "Özgürlük. Anılar 1954-2021" adlı kitabında, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili bölümleri hatırlatıp, diplomatik ilişkilerdeki başarısını neye borçlu olduğunu sordu.

Erdoğan, "Şu anda dünyada liderler arasında zaten iki kişi kaldık. Şu anda bir ben varım bir de Vladimir Putin var. Diğerlerinin hepsi elemine oldu." dedi.