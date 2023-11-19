Almanya temaslarının ardından yurda dönen Cumurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da mesaisine devam ediyor.

İstanbul'da çalışmalarını sürdüren Erdoğan, geçtiğimiz saatlerde Milli Türk Talebe Birliği'nin 62. Genel Kurulu'na hitap etti.

Burada önemli açıklamalar yapan Erdoğan, İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırımdan bahsederek dünyaya bir kez daha mesaj verdi.

Türkiye Yüzyılı'na da değinen ve gençleri de unutmayan Erdoğan, kurulun ardından II. Abdülhamid'in türbesine geldi.

II. Abdülhamid'in türbesini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, II. Abdülhamid'in türbesini ziyaret ederek, dua etti.

Erdoğan'ın ziyaretine ilişkin fotoğraflar, Erdoğan Dijital Medya hesabından paylaşıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadri İnan eşlik etti.