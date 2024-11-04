Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da “40. İSEDAK Toplantısı Açılış Programı”nda önemli açıklamalarda bulundu.

Sözlerinin hedefinde İsrail'in Filistin'e yönelik uyguladığı soykırım vardı.

Erdoğan, konuşmasında İsrail'i "siyonist rejim" olarak nitelendirerek, "Siyonist rejim ve destekçileri 13 aydır her türlü zulmü, her türlü soykırımı yaptılar. Fakat Filistinli kardeşlerimize diz çöktüremediler." Diye konuştu.

Toplantıda bu saldırganlığa verilebilecek en güzel cevaplardan biri daha fazla devletin Filistin devletini tanıması olacaktır" dedi.