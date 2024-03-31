Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan her seçimde olduğu gibi bu seçimde de oylarını İstanbul Saffet Çebi Ortaokulu'nda kullandı. Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan Okul bahçesini dolduran vatandaşların sevgi gösterileri ile karşılandılar.

Kabine geçip oylarını kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Emine Erdoğan, oy zarfını sandığa attıktan sonra mührü teslim edip imzalarını attı.

Erdoğan oy verme işleminin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Yerel yönetimler seçimini icra ediyoruz. Gerçekten arka arkaya bu kadar kısa sürede iki seçim milletimizi yordu. Sizleri de yordu. Çok yoğun bir kampanya geçirdik. Bugün bu seçimleri icra etmek suretiyle yerel seçimlerde hayırlı bir netice çıkar diye düşünüyorum. Bu seçimler yeni bir dönemin başlangıcına vesile olacak. Bir yandan milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı bir yanda yerel seçimler bunların yeni yüzyılın başlangıcına vesile olmasını diliyorum. Tüm sandık kurulu mensubu arkadaşlara çok teşekkür ediyorum"

