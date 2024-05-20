Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan satır başları:

Can Azerbaycan'a desteğimizi yineledik. Azerbaycanlı kardeşlerimizin Kahramanmaraş'ta inşa ettirdiği deprem konutlarının yapımı devam ediyor. Bu konutlara aramızdaki sarsılmaz kardeşlik bağının bir sembolü olarak bakıyoruz. 3 yıldır işgal altında bulunan 4 köyün Azerbaycan'a iadesi konusunda mutabakata varılmasını memnuniyetle karşıladık.

Azerbaycanlı kardeşlerimiz barış isteyen taraf olduklarını bu güne kadar defalarca gösterdiler, aynı tavrı Ermenistan yönetiminden de bekliyoruz.

Türkiye olarak kalıcı barışa ulaşılması için her türlü çabayı göstereceğiz.

Yeni anayasaya ihtiyaç var

Adliyenin kapısını adaletin kapısına dönüştürmek için pek çok adım attık. Hükümetlerimiz döneminde milletimizin takdiriyle gerçekleştirilen anayasa değişiklikleri mevcuyt anayasanın artık kangrene dönüşmüş sorunlarını giderdi.

Yamalı bohçaya dönüşen 82 anayasasıyla ağır aksak bugünlere kadar gelebildik.

Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünü üzülerek ifade ediyorum darbe anayasası ile karşıladık ve geçirdik. Bunu Türk siyaseti adına bir eksiklik olarak gördüğümü daha önce de dile getirdim.

85 milyon olarak yeni yüzyılda yeni anayasa ülküsünü gerçeğe dönüştürmemiz gerektiğine inanıyorum. Bunu kendimiz için istemiyoruz, Türkiye'nin buna ihtiyacı var, milletimizin buna ihtiyacı var. Gelecek nesiller özgürlükçü bir anayasa ile yönetilmeyi hak etmektedir.

Siyaset, sivil anayasa yapabilecek kudrette.

185 ülkeye savunma ihracatı yaptık

2002 yılında yüzde 80 oranında dışa bağımlıyken bugün neredeyse tamamını yerli ve milli imkanlarla karşılıyoruz.

Savunma ihracatımız 2023'te 5,5 milyar dolara yükseldi. Geçen sene 185 ülkeye 230 çeşit ürün ihraç edildi. Türkiye SİHA Teknolojisinde ilk 3'te. İnsansız hava araçları sadece askeri faaliyetlerde değil, tabii afetlerde arama kurtarmada da kritik rol oynuyor.

AKINCI İran'ın talebi üzerine gitti

İran Cumhurbaşkanı sayın Reisi ve beraberindeki heyetin vefat ettiği helikopter kazasında İHA'ların önemi bir kez daha ortaya çıktı. Bayraktar AKINCI TİHA İranlı kardeşlerimizin talebi üserine arama kurtarma çalışmalarında aktif görev üstlendi. AKINCI zorlu hava şartlarına rağmen toplam 2100 kilometrelik uçuş gerçekleştirdi. Görevini başarıyla tamamladıktan sonra ülkemize döndü.

Yunanistanla temaslarımızın artmasından memnunuz

Ortak menfaatlerimizin olduğu hususlarda uzlaşma zemini aramaktanda imtina etmeyeceğiz. Bunun sabır ve dirayet gerektiren bir süreç olduğunun farkındayız. Miçotakis'in de bizimle aynı hisssiyatı paylaştığını görüyoruz. Risklerin farkında olarak inşallah süreci kararlılıkla ilerleteceğiz. Türkiye uzatılan hiç bir eli havada bırakmaz.

Çiftçimizin yanında olacağız

Çiftçiye yeni kredi oranlarının hayırlı olmasını diliyorum. Kim ne derse desin biz çiftçimizin, üreticimizin, alın teriyle topraklarımızı bereketlendiren tarım emekçilerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz.

Aile en sağlam kalemizdir

Alkol, içki, uyuşturucu gibi doğrudan insan sağlığını ve aileyi tehdit eden belalarla mücadeleden anne ve çocukların korunmasına kadar geniş yelpazede devletin sorumlulukları ifade dilmiştir. Aile yapımızın muhafazası bizim için vazgeçilmezdir. Aile kültür emperyalizmine karşı en sağlam kalemizdir.

Doğurganlık hızındaki düşüş Türkiye açısından varoluşsal bir tehdittir.

3 çocuk tavsiyemizden dolayı eleştiri aldık ama zaman bizi haklı çıkardı. 3 çocuk çağrımızın önemi daha iyi anlaşılıyor.

Küresel cinsiyetsizleştirme projeleri de aileyi tehdit ediyor. Bu akımları fonlayanlarının amacının hak ve özgürlük olmadığını biliyoruz. Sapkın akımların meşrulaştırılmasına itiraz etmenin siyasi ve ekonomik maliyeti giderek yükseliyor. Bunun dünyada nasıl vahim boyutlara ulaştığına önceki hafta düzenlen eurovision yarışmasında bir kez daha şahit olduk. özgürlük maskesi altında rol model olarak gençlere takdim edilen tuhaf tiplerin toplumsal yozlaşmanın truva atları olduğu açıktır. Bunun bilinçli bir politika olduğu herkes tarafından kabul ediliyor. Biz aynı çizgide kalmaya devam edeceğiz.

Bazı yerel yönetimlerin ilk icraatlarından biri içki tüketiminin yaygınlaşması oluyor. Bu politikaları kaygı verici buluyorum.

76 binden fazla afet konutunu teslim ettik

Bugüne kadar 412 bin 682'si konut, 38 bin 615'i ticarethane olmak üzere 451 bin 297 bölümün büyük kısmının ihale süreci bitti, inşa faaliyetlerine başlandı.

Şubat ve mart aylarında 76 binden fazla afet konutunu teslim ettik. Yıl sonuna kadar 200 bin konutu teslim etmeyi hedefliyoruz.

Yerinde dönüşüm projesine başvurular 256 bine ulaştı.

Depremzede şehirlerimizde yapılacak alt yapı projeleri için İlbank aracılığıyla yerel yönetimlerle 64 milyar liralık hibe desteği sağlıyoruz.

İran halkına taziyelerimi iletiyorum

Reisi'nin ölümünden büyük üzüntü duydum. Kabine toplantımızda, İran halkının yaşadığı derin acıyı paylaşmak üzere ülkemizde bir günlük milli yas ilan edilmesini kararlaştırdık.