Erdoğan “Deprem Bölgesindeki KOBİ’lerimize yönelik KOSGEB vasıtasıyla yeni bir kredi paketini devreye alıyoruz” dedi.

Deprem Bölgesindeki KOBİ’lerimize yönelik KOSGEB vasıtasıyla yeni bir kredi paketini devreye alıyoruz. Dünya Bankası’yla işbirliği halinde işletme başına, 200 bin lira ila 750 bin lira arasında faizsiz kredi sağlayacağız.

Ayrıca, son aylarda başımızı en çok ağrıtan hayat pahalılığı ve enflasyon meselesinde de gerekli tedbirleri alıyoruz. Hiçbir ekonomik temeli olmayan bahanelerle milletin aşına ve ekmeğine kan doğrayan fırsatçılara kesinlikle göz açtırmayacağız.

Farklı kampanyalarla enflasyonla mücadelemize iş dünyamızı da dahil ediyoruz. Bunun en somut örneklerinden biri; başta gıda olmak üzere tedarik zincirinde yaşanan aksamalardan kaynaklı enflasyon oranını, asgari düzeye indirmek için yapmış olduğumuz birliktelik çağrısıdır.