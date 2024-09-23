Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Küresel kurum ve kuruluşlar, Gazze'deki zulmü durduracak, İsrail'in katliamını engelleyecek hiçbir etkili adım atmadı” ifadelerine yer verdi.

Küresel sistem, artık tüm etkinliğini, tüm inandırıcılığını kaybetmeye başladı. Görevi barış ve güvenliği sağlamak olan kurumlar, çok açık bir ahlaki çöküş içerisindedir. Gazze’de 352 gündür devam eden katliam bunu bir kez daha göstermiştir. Gazze'de son derece vahşi bir soykırım yaşanıyor. Küresel kurum ve kuruluşlar, Gazze'deki zulmü durduracak, İsrail'in katliamını engelleyecek hiçbir etkili adım atmadı.

Mescid-i Aksa’nın kutsiyetine yönelik hiçbir saldırıya sessiz kalmadık, kalmayacağız. Liderlerle gerçekleştireceğim temaslarda kalıcı ateşkesin tesisi için siyonist İsrail’e her mecrada baskıyı artırmamız gerektiğine dikkat çekeceğim. Rabbim Filistinli mazlumların sesi olan herkesten razı olsun diyorum.