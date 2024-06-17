Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari Çukurca'daki 2'nci Hudut Tugay Komutanlığında görevli Mehmetçiğin bayramını, telefonda kutladı.



Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in, berberinde TSK Komuta Kademesi ile gittiği Hakkari Çukurca'daki 2'nci Hudut Tugay Komutanlığında Mehmetçikle bayramlaştığı hatırlatıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüşen Bakan Güler, Mehmetçiğin büyük bir özveriyle görevini yaptığını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayramını tebrik eden Güler, emirlerini almak üzere sözü Erdoğan'a bıraktı.





Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)