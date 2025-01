Erdoğan, "Devletimizin bekası ve milletimizin istikbali için korkusuzca mücadele eden kahramanların tamamına vazifelerinde başarılar temenni ediyorum” mesajını paylaştı.

Bugün 2024 yılını geride bırakarak, yeni ümitlerle 2025 yılına girdiklerini söyleyen Erdoğan, şöyle konuştu:

"Yeni miladi yılın, yurt içinde ve dışında canları pahasına görev yapan güvenlik güçlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Devletimizin bekası ve milletimizin istikbali için korkusuzca mücadele eden kahramanların tamamına vazifelerinde başarılar temenni ediyorum. Peygamber ocağımızın yiğit evlatlarının bölgemizde ve dünyada barış ve güvenliğin tesisine yaptığı katkılardan gurur duyuyoruz. Karada, denizde, havada sahip olduğu kabiliyetlerle dosta güven düşmana korku veren ordumuz, milletimizin iftihar kaynağıdır. 'Güçlü Ordu, Güçlü Türkiye' şiarıyla Türk Silahlı Kuvvetlerimizin her alanda caydırıcılığını artırmaya büyük önem veriyoruz."

- "Dünyanın en gelişmiş 3-4 ülkesinden birisiyiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerlilik oranını yüzde 20'lerden yüzde 80'lere taşınan savunma sanayi alanındaki atılımların hız kesmeden sürdüğünü belirtti.

Türkiye'yi küresel ölçekte müessir bir aktör haline getirme hedefinde insansız uçak sistemlerinin kritik bir yere sahip olduğunu kaydeden Erdoğan, "TB-2 ve ANKA ile başladığımız yolculuğumuzu şimdi Akıncı, Aksungur, TB-3, ANKA-3 ve Kızılelma ile sürekli ileriye taşıyoruz. İHA ve SİHA teknolojisinde dünyanın en gelişmiş 3-4 ülkesinden birisiyiz. Geçen yıl dünyada en fazla İHA/SİHA ihracatı yapan ülke olduk." ifadelerini kullandı.

İHA ve SİHA'ların sadece Türkiye'nin değil, 50'den fazla dost ülkenin semalarını da koruduğunu aktaran Erdoğan, Batman 14'üncü İnsansız Uçak Sistemleri Üs Komutanlığının, vatan savunmasında insansız sistemlere verilen önemin sembolü olduğunu belirtti.

Bölgedeki her gelişmenin, bu alandaki yatırımların ne kadar isabetli olduğunu tekrar hatırlattığını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"İnşallah çok daha iyi konumlara geleceğiz. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum. Rabbim ayağınıza taş değdirmesin diyor, yeni miladi yılınızı ve mübarek üç aylarınızı tebrik ediyorum. Şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla yad ediyorum. Her birinizi muhabbetle selamlıyorum. Kalın sağlıcakla."