Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Fındığın ortalamasını 54 lira olarak açıklıyorum. Bu yılın fındık alım fiyatının ülkemize hayırlı olmasını istiyoruz. TMO tüm hazırlıklarını tamamlamıştır." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Altınordu Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen Ordu Stadyumu, Fatsa OSB ve eğitim yatırımları ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde halka hitap etti.

Ordu'ya yaklaşık 3-3,5 yıldır gelmediklerini belirten Erdoğan, deniziyle yaylasıyla yeşiliyle ve insanıyla Ordu'yu özlediklerini, Ordu'nun da kendilerini özlediğini muhteşem katılıma bakarak gördüklerini ifade etti.

"Rabb'im birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin. Rabb'im son nefesimize kadar, bize hep böyle bir muhabbet nasip etsin." diyen Erdoğan, Ordu türküsünde yer alan "Yola giden yorulmaz/ Gölün suyu durulmaz/Andır kalsın sevdalık/ evde barkta durulmaz." dizelerini okudu.

Ordu'yla beraber yol yürüdükleri müddetçe yorulmayacaklarını belirten Erdoğan, "Ülke ve millet sevdası yüreğimizde olduğu müddetçe dünyaya sığmayız. Türkiye'nin 81 vilayeti ile birlikte Ordu'ya hizmet etmek için 20 yıldır gece gündüz çalıştığımızın en yakın şahidi sizlersiniz. Eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye, tarımdan sanayiye, spordan sosyal desteklere ülkemizin nereden nereye geldiğini en iyi sizler biliyorsunuz. Demokrasi ve kalkınma mücadelemizde hep yanımızda olan Ordu'ya şükranlarımı sunuyorum. Geçtiğimiz 20 yılda gerçekleştirdiğimiz eser ve hizmetlerin üzerinde ülkemizi 2053 vizyonuna da yine sizlerle birlikte hazırlayacağız." diye konuştu.

Eskiden dünyada işler yolunda giderken Türkiye'nin, istikrarsızlığın, güvensizliğin, kısır çekişmelerin, kifayetsiz siyasetçilerin bedelini krizlerle ödediğini anımsatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Üstelik bu krizler, öyle krizlerdi ki sadece elimizdeki avucumuzdakini kaybetmekle kalmaz, geleceğimizi de ipotek altına sokardık. Bugün gelişmiş ülkeler başta olmak üzere bütün dünya krizlerin pençesinde kıvranırken, biz istihdamımızla üretimimizle ihracatımızla dolu dizgin hedeflerimize doğru ilerlemeyi sürdürüyoruz. Elbette bizim de sıkıntılarımız yok değil, var ama biz bunları aşabilecek güçteyiz, biz bunları aşabilecek kapasitedeyiz. Hamdolsun, elimizdeki imkanlar ve önümüzdeki fırsatlar bunlardan katbekat fazladır. Hatırlarsanız yıllarca bu ülkeyi vesayet ve tek parti yönetimiyle milli iradeyi yok sayarak darbelerle sürekli demokrasimizi budayarak, koalisyonlarla siyaseti felç ederek, ideolojik, etnik ve mezhebi gerilimlerle milli bünyemizi zayıflatarak, yokluk ve yoksullukla insanımızın belini bükerek... Aramızda benim yaşça benden daha büyük olan ablalarım, ağabeylerimiz var. O CHP'nin hani o karneyle benzin dağıtılan, karneyle ekmek dağıtılan dönemleri vardı ya, elhamdülillah bizim iktidarımızda böyle bir şey var mı? Yok. Bunlar, terörle canımıza ve huzurumuza kast ettiler. "

Şimdi terörle mücadelede Gabar'da, Tendürek'te, Bestler Deresi'nde terörün belini kırdıklarını belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Artık terör diye bir bela var mı? Bu Ordu, terörün ne menem şey olduğunu gayet iyi bilir. Bu Ordu, Terzi Fikri'yi de iyi bilir. Onların bedelini bu Ordu çok ödedi çok ama artık böyle bir şey var mı? Yok. Yardım ve benzeri sinsi görüntüler altında üretimimizi, sanayimizi, ticaretimizi kısır bıraktılar. Beşinci kol faaliyetleriyle ordumuzu, diplomasimizi, akademimizi, medyamızı kontrol altında tutarak, velhasıl bizi dört bir yandan kuşatarak adeta esir almışlardı. Rahmetli Menderes'in, rahmetli Özal'ın, rahmetli Erbakan ve Türkeş'in verdiği mücadele siyasi olmanın ötesinde bir istiklal ve istikbal mücadelesiydi. Biz de işte bu büyük davanın son temsilcisi olarak, bundan 21 yıl önce sizlerin huzuruna geldik. Milletimizden aldığımız destekle 20 yıldır ülkemizi yönetirken attığımız her adımda bu kavganın farklı yüzleriyle karşılaştık. Türkiye'yi siyasi ve ekonomik olarak ayaklarındaki prangalardan kurtardıkça gördük ki 20 yılda asırlık işler yapmak mümkünmüş."

"Bu ülkenin eğitim altyapısını 20 yılda baştan sona yenilemek mümkünmüş"

Seçilme yaşının AK Parti iktidarı döneminde 18'e indiğini dile getiren Erdoğan, "Bu CHP ve yandaşları bunlar gençliğimize güvenmezler ve gençlikten korkarlar. Evet, bu ülkenin eğitim altyapısını 20 yılda baştan sona yenilemek mümkünmüş. Evet, bu ülkenin sağlık sistemini 20 yılda baştan sona adeta sıfırdan kurmak mümkünmüş. Evet, bu ülkenin yoldan havalimanına, konuttan baraja temel ihtiyaçlarını 20 yılda karşılamak mümkünmüş." dedi.

Ordu Giresun Havalimanı'nı yaptıklarını anımsatan Erdoğan, "Çünkü Ordu'ya da Giresun'umuza da böyle bir havalimanı yakışırdı onun için bunu bitirdik. Artık benim Ordulu, Giresunlu kardeşlerim havalimanından istifadeyle çok kısa zamanda rahatlıkla Ordu'ya ve Giresun'a gelip gidiyor mu? Gelip gidiyor. Demek ki aşkınan koşan yorulmaz. İşte biz de bunu yaptık. Şimdi benim Ordulu kardeşim rahatlıkla uçağına biniyor. Ordu Giresun Havalimanı'na geliyor. Giresunlu kardeşim hemşehrim uçağına biniyor ve havalimanına iniyor. Buradan da hemen 45 dakikada, yarım saatte evine gidiyor. Demek ki oluyormuş." ifadelerini kullandı.

"Bugünkü sıkıntıları da çözeceğiz, bundan sonraki atılımları da gerçekleştireceğiz"

Erdoğan, bu ülkenin her vatandaşının hak ve özgürlük talebini karşılayacak demokratik reformları 20 yılda gerçekleştirmenin de mümkün olduğunu vurgulayarak, "Evet, bu ülkenin uluslararası itibarını, güvenlikten diplomasiye kadar her alanda 20 yılda zirveye çıkarmak mümkünmüş. Biz, tüm bunları nasıl başardıysak inşallah bugünkü sıkıntıları da çözeceğiz, bundan sonraki atılımları da gerçekleştireceğiz. Artık bu ülkeyi de bu milleti de 20 yıl öncesine geri götürmeye, hedeflerinden vazgeçirmeye, kazanımlarını elinden almaya kimsenin gücü yetmez." diye konuştu.

Fındık alım fiyatları belli oldu

Ordu hem üretim alanı hem rekolte itibarıyla ülkemizin 3'te birini karşılıyor. Biz iktidara geldiğimizde fındığın alım fiyatı 1 doların altındaydı. Şimdi biz bu rakamı 3 doların üzerine çıkardık. Bugün açıklayacağımız fiyatla üreticimizin yüzünü güldüreceğimize inanıyorum. Fındığın ortalamasını 54 lira olarak açıklıyorum. Bu yılın fındık alım fiyatının ülkemize hayırlı olmasını istiyoruz. TMO tüm hazırlıklarını tamamlamıştır.