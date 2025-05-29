Türkiye'nin enerji alanındaki dev projelerinden biri olan yüzer doğalgaz üretim platformu Osman Gazi, İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümünde, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Karadeniz'e uğurlanarak, İstanbul Boğazı'ndan geçti.

Platform, 29 Mayıs 2025 tarihinde, İstanbul'un fethinin yıl dönümünde İstanbul Boğazı'ndan geçerek Filyos Limanı'na doğru yola çıktı.

Bu geçiş, yaklaşık 11 saat sürecek ve platform, 1 Haziran 2025'te Filyos Limanı'na yanaşacak.

Platform, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar tarafından Dolmabahçe Sarayı'ndan Karadeniz'e uğurlandı.

Enerji alanında Türkiye’ye büyük katkı sağlaması beklenen Osman Gazi platformu, Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'nda görev alacak.