Türkiye, kararını verdi...

İkinci tur seçimlerinde oy verme işlemi bitti, sandıklar açılmaya başlandı.

Cumhurbaşkanı seçiminin sona ermesiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan mesaj geldi.

İlk turun ardından sık sık rehavet uyarısı yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kez "Sandıklara sahip çıkın" dedi.

Resmi hesabından bir paylaşım yapan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

Sabahın erken saatlerinden beri sandıklarda fedakârca görev yapan her bir dava arkadaşıma teşekkür ediyorum. Sonuçlar kesinleşinceye kadar tüm kardeşlerimi sandıklara sahip çıkmaya davet ediyorum. Şimdi, milletimizin başımız üzerine olan iradesini son ana kadar koruma vakti!