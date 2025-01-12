Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam AK Parti Şanlıurfa 8. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Şanlıurfa'ya yönelik yatırımlar ve projeler hakkında önemli mesajlar verdi.

Erdoğan, konuşmasında AK Parti'nin bugüne kadar gerçekleştirdiği hizmetlere değinirken, "Milletimiz bizimle olduğu, bizimle yol yürüdüğü müddetçe inşallah Urfa'ya çok daha fazlasını yapacağız" ifadelerini kullandı.

Sanatçı İbrahim Tatlıses’de programın sonunda sahneye çıktı Erdoğan’la birlikte şarkı söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kongreden ayrılırken yöresel kıyafetli halk oyunları ekibi tarafından uğurlandı.