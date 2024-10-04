Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışmalarını sürdürdüğü İstanbul'dan Adana'ya geçecek.

Şakirpaşa Havalimanı'nda düzenlenen ve TRT'nin iletişim paydaşı olduğu Teknofest'te teknoloji tutkunlarıyla bir araya gelecek.

Erdoğan'ın festivalde yapacağı konuşmasında, Türkiye'nin havacılık ve savunma alanındaki başarılarına ve yeni hamlelerine vurgu yapması bekleniyor.

Ayrıca terörle mücadele ve Orta Doğu'daki gelişmeler başta olmak üzere gündemdeki konulara da değinmesi öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hitabının ardından yarışlarda ödül alanlara plaketlerini de verecek.