Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’nin Kızılcahamam’daki 32. İstişare ve Değerlendirme Kampı’nın açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye’nin terörle mücadelesinde yeni bir döneme girildiğini duyurdu. Erdoğan, terör örgütü PKK’nın silah bırakma kararını sahada uygulamaya geçirdiğini ve bu gelişmenin “Terörsüz Türkiye” hedefi doğrultusunda tarihi bir adım olduğunu vurguladı.

Konuşmasında, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde sürece ilişkin bir komisyon kurulacağını açıklayan Erdoğan, AK Parti, MHP ve DEM Parti’nin bu süreçte birlikte hareket edeceğini belirtti.