Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk-Amerikan İş Konseyince düzenlenen yemekte iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi.

Erdoğan, "ABD ile 2022 sonunda ikili ticaret hacmimiz 32 milyar doları geçti" diyerek, ABD ile ticaret hacminde hedefin 100 milyar olduğunu söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri, geçtiğimiz yıl en fazla ihracat yaptığımız 2'nci, en fazla ithalat yaptığımız 5'inci ülke oldu. 2022 yılı sonu itibarıyla ikili ticaret hacmimiz yüzde 15'in üzerinde artışla 32 milyar doları geçti." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ile ticaret hacminde yakalanan bu artış eğiliminin memnuniyet verici olduğunu belirterek, "Ancak hedefimiz 100 milyar doları yakalamaktır. Bunun için karşılıklı olarak gayretlerimizi artırmamız gerekiyor. Bu bağlamda sizlerden beklentimiz yüksektir. Amerika ile ilişkilerimizi siyasi düzlemde ilerletirken, ekonomik alandaki işbirliğimizi de çeşitlendirmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.