Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Etimesgut Havaalanı'nda "Yeşil Vatan Kahramanları Görev Başında" programında açıklamalarda bulundu.

Avrupa'da Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadele konusunda birinci ülke olduğunu söyleyen Başkan Erdoğan; '130 bini aşkın orman yangını gönüllümüz yeşil vatan için çalışıyor.' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Yer altı ve üstü kaynaklarının etkin ve sürdürülebilir kullanılması ülkeler için en temel önceliklerden birini teşkil ediyor. Tüm bu sorunlarla elbette biz de yüz yüze geliyoruz. En büyük zenginliklerimizden biri ormanlarımız tehlike altındadır. Artan sıcaklıklar, kuraklıklar ormanlarımız için ciddi tehditler barındırıyor. 2024, son 145 yılın en sıcak yılı olarak kayıtlara geçti. 2025 nir önceki yıla göre dahasıcak olacak.

"Açık alanda ateş yakılmamalı"

Yaz aylarına girdiğimiz şu dönemde 3 kritik notanın altını çizmejk istiyorum hava sıcaklığı yüksekse nem az ise ormanlık alanda ateş yakmamanız hayati bir önemdir.

Orman varlığımız büyük bir tehdit ve tehlike altında. Artık eskisinden daha büyük orman yangınlarıyla mücadele ediyoruz.

Son 23 yılda yeşil vatandaki başarılarımızı taçlandırıdk. Çevre ve doğa korumada tarihi adımlar attık. Orman varlığımız 23,4 milyon hektara ulaştı

"Yangınla mücadelede Avrupa'da birinciyiz"

Orman yangınlarıyla mücadele araçlarımızın sayısı bin 786'ya çıktı. 130 bini aşkın orman yangını gönüllümüz yeşil vatan için çalışıyor. Yangınla mücadelede insansız hava aracı kullanımında Avrupa'da birinci, dünyada ikinci ülke konumundayız. 105 helikopter ve İHA'larla anında müdahale ediyoruz.