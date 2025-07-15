15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü Anma Programı kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz gecesinin milletin iradesini ve kararlılığını en güçlü şekilde ortaya koyduğu tarihsel bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye'nin Türkiye'den büyük olduğu hakikati, 15 Temmuz gecesi bir kez daha hem de çok güçlü bir şekilde anlaşılmıştır” sözleriyle, darbe girişiminin sadece bir kalkışma değil aynı zamanda Türkiye'nin bağımsızlık ve demokrasi mücadelesinin milletiyle bütünleştiği bir direniş olduğunu ifade etti.