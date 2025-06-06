Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla AK Parti teşkilatları ile bayramlaşma programı için video konferans yoluyla mesaj paylaştı.

Erdoğan, bayramın, AK Parti teşkilatları ile tüm vatandaşlar, İslam alemi ve insanlık için barışa, huzura ve dayanışmaya vesile olmasını Allah'tan diledi.

Öte yandan Erdoğan, İsrail'in Gazze'de 20 aydır sürdürdüğü katliam nedeniyle bayramın buruk geçtiğini belirtti.

AK Parti teşkilatlarının Kurban Bayramını video mesaj ile kutlayan Erdoğan, bayramın, AK Parti teşkilatları ile tüm vatandaşlar, İslam alemi ve insanlık için barışa, huzura ve dayanışmaya vesile olmasını Allah'tan diledi.

Bu güzel bayram gününde vatanı, bayrağı, milleti için toprağa düşmüş tüm şehitleri rahmetle yad eden Erdoğan, gazilerden darı bekaya irtihal edenlere Allah'tan rahmet, hayatta olanlara hayırlı uzun ömürler temenni etti.

Bayramların her şeyden ve herkesten önce dünya bahçesinin çiçekleri olan çocukların bayramı olduğunu vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kendi ülkemizdeki çocukların yanı sıra ümmetin çocuklarının bayramını da tebrik ediyor, her birinin bayram neşesi ile dolan gözlerinden öpüyorum. Yine bu anlamlı günde, ömrünü ülkesine ailesine ve çocuklarına hizmetle geçirmiş, şimdi emekliliğini yaşayan tüm büyüklerimizin de bayramlarını yürekten kutluyorum.

İsrail'in Gazze'de 20 aydır sürdürdüğü katliam, soykırım, yıkım ve vahşet politikası nedeniyle Müslümanlar olarak bu bayramı da buruk geçiriyoruz. Bir yandan Kurban Bayramı'na erişmenin bahtiyarlığını yaşarken diğer yandan enkazlar arasında, bombalar altında bayramı karşılayan Gazzeli mazlumların acısını kalbimizin derinlerinde hissediyoruz. İsrail hükumetinin insanlık dışı saldırılarına rağmen doğdukları toprakları kahramanca savunan, Gazze'ye canları pahasına sahip çıkan Filistinli kardeşlerimi bugün bir kez daha kemal-i hürmetle selamlıyor, bayramlarını tebrik ediyor, şehit olmuş kardeşlerimizi rahmetle yad ediyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, teşkilatından, bayram boyunca, yetim, öksüz, mazlum ve mağdur çocukları özellikle hatırlamalarını, bayramın sıcaklığını onların da teneffüs etmelerine vesile olmalarını istirham etti.

