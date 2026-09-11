Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında gerçekleştirilen kritik MKYK toplantısı sonrasında parti genel merkezinde rozet takma heyecanı yaşandı. Ülke genelinden yerel yönetimlerde önemli görevler yürüten 4 belediye başkanı, düzenlenen törenle resmi olarak AK Parti ailesine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende şu isimlere rozetlerini taktı:

Saniye Fıçı: İzmir Foça Belediye Başkanı Gaziantep'teki tünel inşaatında yaşanan iskele çökmesinde 1 işçi yaralandı İçeriği Görüntüle

Mustafa Dursun: Kayseri Akkışla Belediye Başkanı

Şeref Güleser: Kayseri Felahiye Belediye Başkanı

Burhan Sayılgan: Muş Merkez Sungu Belediye Başkanı

Meclis Başkan Vekillerine Özel Kabul

Toplantı ve rozet takma töreninin yanı sıra yerel yönetimlerde yeni görevlerine seçilen isimler de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi.

Bu kapsamda; Üsküdar Belediyesi başkan vekilliğine seçilen AK Partili Meclis Üyesi Dündar Ziya Gültekin ile Menderes Belediye Başkan Vekilliğine seçilen AK Partili Asuman Şen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelerek hatıra fotoğrafı çektirdi.